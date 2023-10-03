شهادة أحمد أبو الغيط على سنوات ما بعد 1967: إرادة الشعب لم تنكسر رغم الهزيمة

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، عن سبب غضبه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب 1967، لعدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعدادا جيدا، بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن آنذاك.

ضربة مخيفة في 5 يونيو 1976

وأكد أبو الغيط، أن مصر وقتها تلقت ضربة مخيفة في 5 يونيو 1976، مشيرا إلى أن الشعب المصري كان يعيش حالة غضب صعبة للغاية، لكن الإرادة لم تنكسر، مضيفا أن الأمر حينها كان يحتاج لمعارك دبابات في وسط سيناء.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر لها وضعها في تاريخ الإسلام والعرب بجانب موقعها الجغرافي، منوها إلى أنه كان غاضبا من الرئيس عبد الناصر بسبب حرب 1967؛ بسبب عدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا، بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن.

عبد الناصر رد الاعتبار لقواتنا بعد نكسة 1967 ورفع الروح المعنوية

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: «في ذلك الوقت كنت أبلغ مع العمر 25 سنة وكنت متابعا للشأن السياسي، مشددا على أن عبد الناصر عمل على رد الاعتبار لأنفسنا بعد 1967، خاصة وأن معنويات الجيش كانت تحتاج إعادة بناء وتأهيل، الأمر الذي يستغرق أعواما».

وعلق: «فرنسا وبريطانيا احتاجتا 4 سنوات بعد سقوطها أمام الجيش الألماني، رغم الترسانة الصناعية التي تمتلكها، ومصر كانت تحتاج لإقناع العالم بقضيتها واستعادة الأرض المحتلة في 1967».

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

واستكمل أبو الغيط: «القيادة السياسية كانت قد اتخذت سياسة (ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة)، وتم التعاون مع الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، على الرغم من علم مصر بغضب أمريكا من قرار التحالف».

وهنأ أحمد أبو الغيط، الشعب المصري والقيادة السياسية؛ بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيد 1973.