حلقات خاصة عن تاريخ الجيش المصري في «لغتنا القديمة» على القناة الأولى

يعرض برنامج «لغتنا القديمة»، على شاشة القناة الأولى، حلقات خاصة تتناول تاريخ وعظمة الجيش المصري منذ عصر المصريين القدماء، بدءًا من الخميس المقبل وعلى مدى خمسة أسابيع.

تاريخ الجيش المصري

ويتجول البرنامج في معابد الأقصر ليقرأ على جدرانها المخطوطات التي ترصد أصل ومعارك وتاريخ الجيش المصري، منذ عرفت الدولة المصرية النور في عصر قدماء المصريين.

وتم تصوير الحلقات بالكامل في مدينة الأقصر داخل معبد الكرنك، ومعبد هابو، ومتحف الأقصر ، ومقبرة حور محب قائد الجيوش المصرية.

برنامج «لغتنا القديمة» تقديم هدى عبد العزيز، وفكرة أميرة مطر، وإخراج محمد الميهي، ويذاع الخميس الثامنة مساء على شاشة القناة الأولى.