علاء عابد: إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات رسالة طمأنة للمصريين

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد «عابد» في تصريحات للصحفيين، أن هذا القرار بمثابة رسالة طمأنة لملايين المصريين الذين نزلوا لجميع الميادين يطالبونه بالترشح لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة نزول المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «على الـ108 ملايين مصري، أن يصطفوا أمام الصناديق لرد الجميل للسيسي».

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن مؤتمر حكاية وطن، يعد وثيقة تاريخية هامة لإنجازات الدولة المصرية ورحلة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة على مدار السنوات الماضية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وقال الرئيس: ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالى المروى بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.

وتابع الرئيس: واليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابى؛ لتولى مسئولية إدارة الدولة المصرية، فإننى كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح.وكمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا.. كانت سعادتى بالغة، بهذا التنوع فى المرشحين.. الذين بادروا لتولى المسئولية.. لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام.

فالاختلاف سنة الله فى خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها.. والتنوع هو ثراء حقيقى، يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء، والحق أقول: إننى قد بذلت الجهد وصدقت العهد، قدر ما استطعت.. وتجردت للوطن، مخلصا له العمل والنوايا، وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإننى ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.. أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها.