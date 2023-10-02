محمود مسلم: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» عبرت عن إخلاصه

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر «حكاية وطن» يمثل نقطة انطلاقة لما جرى عرضه من مشكلات، فلا توجد مشكلة في الشارع المصري إلا وجرى تناولها والرد عليها، وكلمة الرئيس السيسي اليوم عبرت عن صدقه وإخلاصه.

مسلم: الرئيس السيسي تحدث عن تنوع المرشحين

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس السيسي تحدث عن تنوع المرشحين والتقدير والاحترام لكل منهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد بانفتاح سياسي ودعم الأحزاب وتنوعها في الفترة المقبلة، وهذا كانت له إرهاصات الفترة الماضية من الحوار الوطني، والذي جرى استجابة الكثير من توصياته.

ولفت إلى أنه يأمل أن يعبر المصريون عن رأيهم وأن تكون نسبة المشاركة موجودة خاصة أن التنوع موجود في المرشحين؛ فهناك أطياف مختلف وجميعهم لهم الاحترام كله، كما يوجد برامج مختلفة يستطيع أي ناخب أن يختار ما يرضيه.

المصريون لا يتعاطفون دائما مع التجاوزات

وأوضح أن المصريين لا يتعاطفون دائما مع التجاوزات، وإلا كانوا تعاطفوا مع الفصيل الإخواني الإرهابي، وطالما الأمور تسير بها منافسة والحكم في نهاية الأمر صندوق الانتخاب وأصوات الناخبين، فالكل يلجأ بإقناع الناخب ببرنامجه ونشاطه وخطته وتاريخه.

وأكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أنها تتواصل مع كل المرشحين وتنشر أخبارهم إلى حد بعيد سواء في المواقع أو وسائل الشركة المختلفة.