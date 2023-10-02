رسائل الرئيس السيسي للمصريين بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 

رسائل عديدة كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في ختام مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» الذي استمر على مدار 3 أيام متواصلة، أعلن في ختامها الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن إرادة المصريين كانت ولا تزال المحرك الرئيسي والباعث الأساسي لاستكمال الحلم في بناء الدولة العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات.

- نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية، فإننا نجدد العهد معا على العمل من أجل استكمال أحلامنا.

- أقول لكم بلسان صادق إنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية.

- لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر حين لبيت نداء المصريين، وانحيازي لإرادتكم.

- نحن بصدد استحقاق انتخابى لتولي مسؤولية إدارة الدولة المصرية.

- لا أبادر إلا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.

- عقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.

- أعدكم بإذن الله بأن تكون المدة الرئاسية الجديدة امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها.

- أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح والله يولي من يصلح.