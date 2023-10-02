نائب محافظ القاهرة: حضور كبير للمرأة والشباب في احتفالية اليوم

شاركت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الاحتفال الذي أقيم أمام متحف الحضارات بنطاق حي مصر القديمة، وذلك بحضور عدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وأحياء العاصمة والعاملين بها، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، وحشود من المواطنين بمختلف الأعمار، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بالذكرى الخمسين لملحمة نصر أكتوبر العظيم في ضوء سلسلة الاحتفالات بشتى محافظات مصر.

وشهدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، مساء اليوم، تنظيم احتفالية حاشدة، للاحتفال بذكرى اكتوبر ودعما لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

ورفع آلاف الحضور أعلام مصر واللافتات موجهين التحية للقيادة المصرية، وسط جو من البهجة والسرور، وهتافات «تحيا مصر»، وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، مؤكدين دعمهم الكبير للدولة المصرية واستقرارها داعيين الله أن يتم استكمال ما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات قومية ضخمة في كل القطاعات للنهوض بها ورفع من شأنها بين الأمم.

الاستجابة للمواطنين

و حرصت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاطمئنان على أعمال تنظيم الاحتفالية والترحيب بالحضور، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين والعاملين بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى الاستجابة والتواصل مع عدد من المواطنين لبحث عدد من طلباتهم وشكواهم في إطار الاستجابة الفورية والسريعة لطلبات المواطنين والوصول إليهم في مختلف الأماكن.

احتفالات اليوبيل الذهبي

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بمشاركة المصريين بهذه الأعداد الضخمة في هذه الاحتفالية في ظل تواجد كبير للمرأة والشباب وجميع أطياف الشعب، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، والذين احتشدوا بالآلاف، ترسيخا لحب الوطن في القلوب وحماية لمقدرات الوطن، والحفاظ عليه، حيث ستظل دائما ذكرى نصر أكتوبر رمزا من رموز العزة والفخر لشعب مصر ولمصرنا الحبيبة.