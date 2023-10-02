«اقتصادية حماة الوطن»: مشاركة المصريين بالانتخابات تبني المستقبل

كشف المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسة جديدة جاء استجابة منه للواجب الوطني والنداء الشعبي، من جموع المصريين الذين تواجدوا بشوارع وميادين مصر بأكملها، مطالبينه بالترشح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تعيشها مصر حاليا.

وأكد تيسير على أن حزب حماة الوطن بدأ جولاته وتشكيلاته الحزبية بمختلف محافظات مصر للحشد والترتيب لانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم عقد اللقاءات والمؤتمرات الانتخابية بمختلف ربوع مصر لدعم الرئيس السيسي لاستكمال خطته الإصلاحية على مختلف الأصعدة.

فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم أعماله، اليوم، حول ما تم من إصلاحات اقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والمستثمرين، ودعم القطاع الصناعي بشكل كبير كشف الكثير من الحقائق أمام المصريين لم تكن واضحة بالشكل الكافي.

وشدد: «نتطلع إلى المزيد من الإصلاحات وجني ثمار السنوات الماضية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة».

أهمية المشاركة الإيجابية

ودعا أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن جميع المصريين إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبوا إليه من تقدم واستقرار.