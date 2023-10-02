«العربية» تبرز ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

سلطت فضائية «العربية» الإخبارية، الضوء على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.

وأشارت «العربية» إلى أن الرئيس أعلن ترشحه مجددا في الانتخابات المقرر إقامتها نهاية العام الجاري، وقال في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن » الذي عُقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

تلبية نداء المصريين

وقال السيسي، في كلمة بختام مؤتمر «حكاية وطن»: «كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم (المصريين) مرة وأخرى وعقدت العزم» على الترشح، متابعا: «أدعو المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح».

الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، وتستمر حتى 3 من نفس الشهر، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

تضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة، في المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.