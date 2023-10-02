5 مشاهد من احتفالية المواطنين بترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

خرجوا معبرين عن حبهم ودعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، فاحتشد آلاف المواطنين اليوم في مختلف ميادين مصر لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وفور إعلان ترشحه وخوض غمار الانتخابات الرئاسية، هتف العديد وأبدى سعادته وفرحته بإعلان الرئيس، وأكد الآلاف أنهم سعداء بترشح الرئيس، وأنهم سيدعمونه في ماراثون الانتخابات بشهر سبتمبر المقبل.

في مختلف ميادين مصر، تجمَّع المواطنون، يرفعون الأعلام واللافتات، لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات ودعمه للبقاء لولاية ثالثة، بعد سنوات من التقدم والاستقرار، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مشاهد من تجمعات المواطنين في مختلف ميادين مصر، في يوم تاريخي شهدته البلاد:

أطول مسيرة مؤيدة للرئيس السيسي بالانتخابات في الدقي

ميدان الجلاء بحي الدقي بمحافظة الجيزة، كان شاهدا على احتشاد الآلاف من المواطنين وتأييد الرئيس السيسي، وذلك في احتفالية كبرى بالميدان، وامتلأ شارع التحرير بالمئات من المواطنين، في انتظار إعلان الرئيس، وفور إعلانه الرسمي بترشحه، أطلقت الهتافات والألعاب النارية والنيران فرحًا بترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

مطربون في ميادين مصر لدعم الرئيس

دعم الرئيس لم يقتصر فقط على ميادين القاهرة، بل شهدت مختلف ميادين مصر، دعم العديد من المطربين للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأغاني الوطنية والمتنوعة، وذلك ضمن فعاليات وفقرات الاحتفالات التي انطلقت اليوم الاثنين.

وباحتفالية ميدان الجلاء بحي الدقي، أحيا الفنان إيهاب توفيق أولى فقرات الحفل، بينما الفنان رضا البحراوي استكمل الفقرات في تفاعل كبير من الجماهير مع نجم الأغنية الشعبية، وأنهى الفنان حكيم فقرات الحفل وسط سعادة كبير من الحضور.

طريقة خاصة عبر بها الفنان أحمد شيبة عن حبه ودعمه للرئيس، إذ أحيا حفلًا كبيرًا بمحافظة مطروح ضمن احتفالية دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم استكمل شيبة الاحتفالات أيضًا في محافظة الإسكندرية مساء اليوم، كما أحيا المطربان محمد نو ومروة ناجي، حفلا غنائيًا ضخمًا بمحافظة كفر الشيخ ضمن احتفالات بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

زفة بالخيل وحشد كبير في حب ودعم الرئيس السيسي بالمنصورة

لم تكن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعيدة عن تظاهرات الحب، بل شارك المئات في مسيرة كبرى لدعم الرئيس بالخيل، وسط تواجد مئات المواطنين حاملين الأعلام وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرين عن حبهم ودعمهم لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إضاءة واجهات المباني بكلمات في حب مصر والرئيس السيسي

«تحيا مصر»، «كلنا معاك»، «بنحبك يا ريس»، عبارات تزينت بها المباني في محافظات مصر، معلنة تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والعديد من الكلمات الأخرى في حب ودعم مصر والرئيس السيسي.

مسيرة نيلية لدعم الرئيس السيسي

وفي نهر النيل، ظهر العديد من المراكب الشراعية وتسير في مياه نهر النيل أسفل كوبري الجلاء، وفي مياه نهر النيل بمختلف محافظات مصر، أعلاها صور دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.