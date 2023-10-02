10 معلومات عن المستشار محمود فوزي بعد رئاسته حملة الرئيس السيسي

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، توليه مسؤولية رئاسة حملته الانتخابية، إذ قال الرئيس عبر صفحة حملته الانتخابية: «كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها.. والله ولي التوفيق».

وفي هذه السطور نستعرض أهم المعلومات عن المستشار محمود فوزي:

- المستشار محمود فوزي، حصل على ليسانس الحقوق عام 2000.

- حصل على ماجيستير القانون «القانون الخاص والقانون العام» في 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية «ICL» عام 2009.

- تولى الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020.

- عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص.

ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

- انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014.

- عضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب.

- عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

- يمتلك خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 22 عامًا.

- تولى رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني التي أشرفت على الإعداد لجلسات الحوار الوطني خلال الأشهر الماضية.