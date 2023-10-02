المستشار محمود فوزي: نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي على أكمل وجه

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، أنه سعيد للغاية باختياره للحملة، وشرف كبير ومهمة ثقيلة ودقيقة، وسنكون حريصين على انجازها بأدق المعايير، وهذا يرجع لأننا بنتعامل مع رئيس تاريخي، وله بصماته وانجازته، وأزعم أن الرئيس لم يحتاج المجهود في حملته، مجرد التنظيم فقط الذي لم أقم به بمفردي».

سنتبع الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة

أضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»: «أنا أُشرف بإني الممثل القانوني لحملة الرئيس السيسي، ورئيس الحملة وسأعبر عن مظاهر الحملة بكل ماأتيت من قوة لكن في النهاية توجيه وخطاب الرئيس اليوم الإثنين ودعوته للمصريين المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في اختيار الرئيس مشاركة مهمة لكن سنتبع الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة».

المنافسة ستكون شريفة والانتخابات تعددية وتنافسية

وتابع: «أن المنافسة ستكون شريفة والانتخابات تعددية وتنافسية، وسأعبر عن مصالح الحملة وتوجهات الحملة»، لافتًا إلى أننا نتعلم الأخلاقيات من الرئيس السيسي، لأنه طوال السنوات الماضية أبدى خلقًا رفيعًا في كل المناسبات وفي كل المؤتمرات، فنحن متلزمون بالمهنية وبالمعايير الأخلاقية في حملتنا الانتخابية».