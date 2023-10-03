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حزب النور: اجتماعات الأمانات انتهت بقناعة تأييدنا للرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

محمد أباظة
12:35 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
حزب النور

حزب النور

أعلن حزب النور، في بيان له بشأن الانتخابات الرئاسية، عن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك في مقطع فيديو لقيادات الحزب، تم نشره على الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك».

وقال حزب النور في بيان له، إن الحزب يعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحث الحزب أبناءه وجميع المصريين، على المشاركة في الانتخابات، والحرص على البناء والحذر من السلبية واليأس والإحباط.

وتابع الحزب في بيانه: «لقد ساهمنا في هذا الدعم، بورقة عمل تشمل رؤية الحزب لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة».

وجاء ذلك بعد عدد من اللقاءات التشاورية مع الأمانات العامة وأمانات المحافظات، وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا؛ لاتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024، وقد أسفر ذلك عن وجود قناعة راسخة لدى الحزب، عن ضرورة وجود قيادة قادرة على إّادة مؤسسات الدولة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون مع حجم التحديات التي تواجه مصر.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.