«سكاي نيوز» يسلط الضوء على إعلان الرئيس السيسي ترشحه لولاية جديدة

ركز موقع «سكاي نيوز عربية» على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات التي تعقد أواخر العام الجاري.

وأشار الموقع، أن الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»: قال «ألبّي نداء المصريين وسأرشح نفسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال حلم بناء الدولة».

الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، وتستمر حتى 3 من نفس الشهر، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

تضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة، في المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

احتشاد المواطنين لدعم السيسي

واحتشد اليوم الإثنين ملايين المواطنين في مختلف الميادين في محافظات مصر المختلفة للإعلان عن تأييدهم لانتخاب السيسي والذي يأتي قبل أيام قليلة من الاحتفال بذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر المجيدة، التي تحتفل مصر بمرور 50 عاما عليها.