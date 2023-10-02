محمود مسلم: الناس تتوسم في الرئيس السيسي الصدق والشرف والإنجاز

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل عند كثير الأشخاص الأمان والسند والبطل والإخلاص، مضيفا أن الاختبار الذي كان الرئيس السيسي فيه في 2013 جعل الناس تثق به، وتتوسم فيه الصدق والشرف والإنجاز.

مؤتمر «حكاية وطن» رد على التشكيك والمزاعم الواهية

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مؤتمر «حكاية وطن» على مدار 3 أيام عرض الكثير من الأشياء ورد على التشكيك والمزاعم الواهية التي أطلقها البعض، مشيدا بحديث الرئيس السيسي اليوم عن التنوع واحترامه وتقديره الكبير للمرشحين المنافسين.

ولفت إلى أن البعض يقيس الأمور بعيدا عن الظروف، إذ أن الدولة أنفقت على مدار العشر سنوات الماضية على مقاومة الإرهاب والجرائم الجنائية وفي نفس الوقت التنمية، والرئيس السيسي كانت لديه حجة إذا استخدمها لم يكن سيعاتبه أحد في السنوات الأولى من حكمه حيث كان الإرهاب وقتها كبيراً، ولكن الإرهاب كان موجودا وظل ينمي ويخطط.

لا يوجد مجال إلا وذهبت إليه يد التنمية

وأوضح أنه لا يوجد مجال في مصر إلا وذهبت إليه يد التنمية، مثل مشروع البلازما وهناك سلع وصلت للاكتفاء الذاتي في الفترة الماضية، ولكن هناك بعض التحديات، والناس تختلف أحيانا حول الأولويات.