حزب الجيل يرحب بتكليف المستشار محمود فوزي رئيسا لحملة السيسي

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، باختيار المستشار محمود فوزي، رئيسا للحملة الرسمية للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وممثلا قانونيا لسيادته، مؤكدا أنه قرار صادف أهله تماما، لافتا إلى أن المستشار محمود فوزي يمتلك قدرات تنظيمية عالية، وصاحب خبرات كبيرة، اكتسبها من إمكانياته الشخصية، وخلال المناصب التي شغلها، وكان فيها أمينا لمجلس النواب، وأمينا للهيئة الوطنية للإعلام، ورئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأضاف الشهابي، أن أداء المستشار محمود فوزي كان رائعا في الحوار الوطني، وكان سر نجاحه وانتظام جلساته المتعددة المتفرعة عن اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي نجحت في مناقشة 60 قضية ورفع مخرجاتها إلى الرئيس.

الشهابي: فوزي يقود حملة الرئيس بضمير القاضي

وتوقع رئيس حزب الجيل، نجاح المستشار محمود فوزي في مهمته الجديدة، متوقعا أن يقود الحملة الانتخابية للرئيس السيسي بضمير القاضي، محترما الدستور والقانون وأن يجعل منها نموذج تحتذي به الحملات الانتخابية للمرشحين الآخرين.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية، إذ قال الرئيس عبر صفحة حملته الانتخابية: «كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها.. والله ولي التوفيق».