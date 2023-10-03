حزب مصر الحديثة: ندعم الرئيس السيسي لتعزيزه مكانة مصر إقليميا ودوليا

أعرب حزب مصر الحديثة، عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين بالإعلان عن ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية

وأكد الحزب، في بيان له، عن دعمه الكامل للرئيس في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.

وتابع الحزب في بيانه، قائلا: «انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، يتعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم».