حزب المؤتمر: الرئيس السيسي الرجل المناسب لمواجهة تحديات المرحلة

رحب حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، مؤسس مجلس القبائل العربية، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء المصريين، وإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال خطة التنمية التي بدأها منذ 2014، مؤكدا أنه الرجل المناسب لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وقادر على حماية بلاده.

وأكد حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أنه يعمل منذ اللحظة الأولى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، حيث وقع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على نموذج تزكية الرئيس السيسي.

تجديد الدعم للرئيس السيسي

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب بكافة قياداته وأماناته النوعية وأمانات المحافظات وقواعده الحزبية، يجددون دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما احتشد قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات لمشاركة المصريين في توثيق توكيلات من الشهر العقاري لدعم وتأييد ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات التي بدأها من أجل توفير الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري.

ملخص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن»

وقال الرئيس، «ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالي المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين.. وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها».

وتابع الرئيس: «واليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابى؛ لتولى مسئولية إدارة الدولة المصرية، فإننى كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح.وكمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسا.. كانت سعادتي بالغة، بهذا التنوع فى المرشحين.. الذين بادروا لتولى المسئولية.. لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام».

وتابع سيادته «فالاختلاف سنة الله في خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها.. والتنوع هو ثراء حقيقي، يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء، والحق أقول: إنني قد بذلت الجهد وصدقت العهد، قدر ما استطعت.. وتجردت للوطن، مخلصا له العمل والنوايا، وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإنني ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها».