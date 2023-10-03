مسؤول روسي: إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة «مُسيرة» على بريانسك

دمرت الدفاعات الجوية الروسية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك، جنوب غربي العاصمة الروسية «موسكو»، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة الروسية، ألكسندر بوجوماز، عبر «تليجرام».

وأشار بوجوماز، إلى إحباط محاولة لـ«إرهابيين» أوكرانيين لتنفيذ «هجوم إرهابي» بواسطة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية الطائرة فوق منطقة تروبشيفسكي، وأضاف المسؤول الروسي، أنه لم تقع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق آخر، دخل الحظر الذي أعلنته النرويج على دخول السيارات المسجلة في روسيا في الساعة الواحدة فجرا بتوقيت موسكو «01:00 بتوقيت القاهرة».

وكانت وزارة الخارجية النرويجية، أعلنت فرض حظر على دخول السيارات الروسية في 29 سبتمبر الماضي، فيما ينطبق الحظر على السيارات الشخصية ذات 9 مقاعد أو أقل، كما ينطبق على الدخول المؤقت إلى البلاد.

وأمس الاثنين، أعلنت بلغاريا، عن إجراء مماثل للمركبات المسجلة في روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.