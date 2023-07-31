«القاهرة الإخبارية»: مسيرة أوكرانية تهاجم مبنى شرطة في مقاطعة بريانسك الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأن مسيرة أوكرانية هجمت على مبنى إدارة الشؤون الداخلية في منطقة تروبتشيفسكي في المقاطعة، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس».

هجوم على مبنى إدارة الشؤون الداخلية المحلية

وكتب «بوغوماز» في صفحته على «تيليجرام»، اليوم الاثنين: «في الليل شنت القوات الأوكرانية هجوما على منطقة تروبتشيفسكي، وقامت مسيرة بهجوم على مبنى إدارة الشؤون الداخلية المحلية».

وأضاف أنه لا يوجد هناك ضحايا، ولكن يوجد هناك أضرار في الأسقف والنوافذ.