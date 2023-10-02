ضابط أمريكي سابق: حسم الأزمة الأوكرانية أصبح في يد روسيا الآن

قال الضابط الاستخباراتي المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، إن روسيا أصبحت حرة في اختيار الطريقة المناسبة لحسم النزاع في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

هزيمة القوات الأوكرانية

وتساءل: هل تختار روسيا إنهاء النزاع بطريقة عنيفة ومحتملة لحدوث خسائر بشرية كبيرة، أم تنهيه بشكل تدريجي حتى يحدث انهيار سياسي في أوكرانيا؟

وأكد أنه في حال اختارت روسيا التعامل تدريجيًا مع إنهاء الأزمة فإن الصراع لن يستمر إلى الأبد، موضحا أنه في شهر أغسطس الماضي كانت أزمة أوكرانيا في المرحلة النهائية.

خسائر تجاوزت 80 ألف جندي

يذكر أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 80 ألف جندي منذ بداية الهجوم المضاد، ودُمر جزء كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تلقتها كييف من الدول الغربية من قبل القوات الروسية.

وأكدت موسكو استعدادها المستمر للمشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا، مع مراعاة الحقائق الموجودة على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف سابقًا، بأنه كلما تأخرت كييف في بدء المفاوضات مع موسكو، سيصبح التفاوض مع روسيا أكثر صعوبة.