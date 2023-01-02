«مسيرة» أوكرانية تهاجم منطقة كليموفسكي بمقاطعة «بريانسك» الروسية

هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار «مسيرة»، منطقة كليموفسكي في مقاطعة «بريانسك» الواقعة جنوب غرب العاصمة الروسية «موسكو»، ما أسفر عن تضرر منشأة إمداد الطاقة.

وأشار حاكم «بريانسك» ألكسندر بوجوماز، عبر «تليجرام»، إلى انقطاع الكهرباء جراء الهجوم، فيما لم تقع إصابات جراء الضربة، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي 20 ديسمبر الماضي، قال بوجوماز إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة «سوزيمسكي» التابعة لـ««بريانسك»، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مايكل ألين، مستشار الأمن القومي الخاص السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، قال في وقت سابق، لشبكة «فوكس نيوز» الأخبارية الأمريكية، إن الغرب قد يتوقف عن رعاية «كييف» إذا توقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن السعي للمضي قدمًا في ساحة المعركة.