أستاذ علاقات دولية: مصر تتعامل بعقلانية مع الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الدولة المصرية تتعامل بعقلانية مع الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها الكبيرة والكارثية على كل الدول.

دور إقليمي ودولي مهم للدولة المصرية

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ للدولة مصرية دور مهم إقليميا ودوليا وتبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، وهي رسالة تكررت أكثر من مرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره قائد الدولة المصرية، ويعبر على نحو واضح عن سياساتها الخارجية.

أهمية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنّ آخر هذه الرسائل كانت عندما حلّ رئيس الجمهورية ضيفا على القمة العالمية للحكومات في دبي، وتحدث بوضوح عن أهمية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، وكان هناك رسالة صادقة عندما انعقدت قمة المناخ cop 27 على أرض مصر بمشاركة 120 دولة، وأكد السيسي على ضرورة إيجاد سياسة دبلوماسية واضحة للأزمة الروسية، وهو ما يدل على أن مصر ننتهج الحياد الإيجابي وتسعى بقوة إلى إيجاد حلول سلمية تحقق الاستقرار.