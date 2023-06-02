معلومات عن رمضان قديروف رئيس الشيشان بعد انتشار قواته في دونيتسك

مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ شهر فبراير العام الماضي، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن قواته الخاصة تلقت أوامر بإعادة الانتشار في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، مضيفًا عبر حسابه الشخصي على «تيليجرام»، أنّ القوات مستعدة للهجوم، من أجل تنفيذ عمليات عسكرية لتحرير البلدات، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».

انتشار قوات رمضان قديروف في دونيتسك

وقال رمضان قديروف إنّ أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت منطقة تحت مسؤوليتهم، وتابع قائلا: «بدأت المرحلة الأولى منذ عدة أيام وما زالت جارية، إذ تعمل قيادة التقسيمات الفرعية على تطوير وتحديث خطط للتقدم باتجاه البلدات من أجل تحريرها، وتلقي بيانات استخباراتية جديدة».

وتابع رمضان قديروف بأن وحدات «أحمد» الشيشانية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الواقعة على أقسام بديلة بين منطقتي زابوريجيا وخيرسون، أبلغت بنفس تلك الأوامر لبدء الهجوم، مشيرًا إلى أنه كانت هناك عمليات تكتيكية وزعت فيها المهام بين القادة والمقاتلين والعسكريين لمواجهة قوات العدو.

معلومات عن رمضان قديروف

- ولد رمضان قديروف في 5 أكتوبر 1976 في تسينتاروي.

- يشغل حاليا منصب ؤئيس جمهورية الشيشان، وكان أحد الثوار الشيشانيين سابقًا.

- شغل رمضان قديروف، منصب نائب رئيس الوزراء لجمهورية الشيشان عام 2005، بعد اغتيال والده أحمد قديروف، رئيس الشيشان عام 2004.

- حل رمضان قديروف، محمل رئيس الوزراء الشيشاني سيرغي أبراموف قاديروف، بعدما تعرض لحادث سير عام 2005، وشغل منصبه في 2006 بعد استقالته.

- تعرض قديروف لمحاولة اغتيال عام 2009 وتم إحباطها.