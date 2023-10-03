وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجار في إحدى ضواحي دنيبروبيتروفسك

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، عن دوي انفجار في إحدى ضواحي دنيبروبيتروفسك، الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، عن حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في منطقتي دنيبروبيتروفسك وميكولاييف في أوكرانيا.

وأمس الاثنين، أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكي «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إلى أن هناك تحالفا غربيا كبيرا يدعم أوكرانيا، رافضة تصريحات «الكرملين» الروسي، بأن التعب الغربي من دعم «كييف» سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأمريكية، أوكرانيا من مساعدات جديدة.

وأوضحت بيير، أن إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.