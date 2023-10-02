وسائل إعلام: أوكرانيا تعلن التأهب للتحذير من غارات جوية في ميكولاييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في ميكولاييف ودنيبروبيتروفسك وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ولقى أحد المقاتلين الأجانب «إستوني»، ويدعى تانيل كريجول، مصرعه أثناء القتال إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ليمان بـ«مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إستونية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في خطاب مسجل بمناسبة عطلة «يوم المدافعين»، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة «كييف» ضد روسيا، وجدد تأكيده التصميم على القتال حتى النصر.

وجاءت تصريحات زيلينسكي، غداة موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.