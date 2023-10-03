رئيس النواب الأمريكي يعلق على مذكرة طلب عزله بـ3 كلمات: «Bring it on»

رد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، بسخرية، وفي 3 كلمات على طلب إقالته، الذي تقدم به عضو الحزب مات جايتز، وكتب مكارثي على حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»: «Bring it on» (احضره)، فيما رد عليه زميله بالقول «Just did» (فعلتها).

وفي وقت سابق، قدم النائب الجمهوري، مات جايتز، مذكرة لعزل رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبعد لحظات من تقيمه المذكرة في قاعة مجلس النواب، اعترف جايتز في مؤتمر صحفي مرتجلا، بأن جهوده قد تفشل على الأقل في المحاولة الأولى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

ويوم السبت الماضي، توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي، الخطوة، وأكد مكارثي، استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وطرح النائب عن فلوريدا، بقاعة «النواب» مذكرة تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب، فيما تحتاج المذكرة لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.

إيلون ماسك يدخل على خط التجاذبات

من جانبه، أعرب مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك موقع إكس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تقديره للمبارزة اللفظية بين عضوي «الكونجرس»، مضيفا: «مذهل بكل بساطة».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن مذكرة مات جايتز، من شأنها بدء التصويت في غضون أيام حول ما إذا كان سيتم إبقاء مكارثي في ​​منصبه.