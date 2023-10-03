سرقة سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي في حادث سطو بواشنطن

تعرض عضو الكونجرس الديمقراطي، عن ولاية تكساس هنري كويلار، لهجوم في واشنطن، وسُرقت سيارته، ولم يُصب بأذى في واشنطن العاصمة، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وهنري كويلار، يمثل منطقة جنوب تكساس، التي تضم لاريدو وسان أنطونيو في «مجلس النواب» الأمريكي.

وقال مصدر، إن ضباط إدارة شرطة العاصمة وشرطة الكابيتول الأمريكية موجودون في مكان الحادث في شارع نيوجيرسي وشارع كيه الجنوبي الشرقي.

من جانبها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الحادث وقع على بعد ميل واحد من مبنى الكابيتول الأمريكي، فيما أشارت معلومات الشرطة، ومساعدي كويلار، إلى أن السرقة وقعت في منطقة نافي يارد بجنوب شرق واشنطن.

وأضافت الشرطة، أن واحداً على الأقل من خاطفي السيارات كان يحمل مسدسا.