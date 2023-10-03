تضرر عدة أبنية جراء قصف أوكراني على بريانسك الروسية

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بذخائر عنقودية، قرية كليموفو التابعة لمدينة بريانسك جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكره حاكم المقاطعة الروسية ألكسندر بوجوماز، موضحا عبر «تليجرام» أن القصف ألحق أضرارا جزئية بعدد من الأبنية السكنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان إيجور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف شرق أوكرانيا، أِشار في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إلى أن المدينة ستبني أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد لحماية التلاميذ من الهجمات الروسية، ولمواصلة الآلاف من الأطفال من مواصلة تعليمهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

دبلوماسي روسي: الدور الأمريكي يقتصر على إرسال الدعوة لـ«قمة أبيك»

بدوره، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، إن بلاده ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعروفة باسم «أبيك»، التي ستعقد خلال الفترة بين 11 و17 نوفمبر المقبل، بسان فرانسيسكو، مشيرا في بيان نُشر على حساب السفارة الروسية بواشنطن على «تليجرام»، إلى أن دور الولايات المتحدة يقتصر على إرسال الدعوة.

دعوة الرئيس الروسي إلى قمة أبيك

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال في وقت سابق، إن بلاده ستتخذ قرارها بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «قمة أبيك»، آخذة بعين الاعتبار العقوبات، مضيفا أن حضور الرئيس الروسي غير متوقع.

وفي بولندا، قال وزير الخارجية زبيجنيو راو، إن جهودا جبارة تتطلب لإعادة بناء العلاقات بين بلاده وأوكرانيا، مضيفا في تصريحات لقناة «بولسات» التلفزيونية، إن فتور العلاقات بين البلدين هو السبب وراء غيابه عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري، أمس الاثنين في «كييف».