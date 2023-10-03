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أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الثلاثاء 3-10-2023

كتب:

انتـصار الغيطاني
08:30 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أسعار الطماطم اليوم

أسعار الطماطم اليوم

تواصل أسعار الطماطم تراجعها في الأسواق المصرية، حيث انخفض سعر الكيلو لنحو 14 جنيها، نتيجة تراجع سعر الكيلو في أسواق الجملة، وشهدت أسعار الطماطم تراجعا كبيرا في سوق العبور، أشهر أسواق بيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وفق جولة في الأسواق.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

واصلت أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر تراجعها في سوق العبور في سعر الكيلو، حيث تراوح بين 5.5 - 11.5 جنيه، وفقا لما تم إعلانه عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفواكه في سوق العبور

- تراوح سعر البرتقال البلدي بين 4 و9 جنيهات.

- تراوح سعر الجوافة بين 5  و10 جنيهات.

- تراوح سعر الموز بين 9 إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكمثري بين 12و20 جنيها.

-  سعر العنب  المستورد الأصفر 35 جنيها.

- تروح سعر التفاح السوري 18-25 جنيها.

- سعر كيلو البلح الرملي 7-11 جنيها.

- سعر كيلو بلح سيوي 30-40 جنيها.

- عنب مستورد أسود 35 جنيها.

- تراوح سعر التفاح المصري بين 15 و25 جنيها.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 25 و35 جنيها.

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