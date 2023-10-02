انخفاض جديد في أسعار الطماطم اليوم الاثنين.. كم وصل؟

تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأثنين، تزامنا مع زيادة نسبة حصاد الشتلة الشتوية، وضخها في جميع الأسواق على مستوي الجمهورية، مما عمل على انخفاض نحو 20 جنيها فى سعر كيلو الطماطم في الأسواق، حيث تراجع السعر من 30 جنيه للكيلو حتى وصل إلى 10 جنيهات، وذلك وفقا لجولة قامت بها الوطن فى عدد من الأسواق.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

وسجلت أسعار الطماطم اليوم الاثنين في سوق العبور تراجعا جديدا وكبيرا في سعر الكيلو، حيث تراوح بين 5.5 - 11.5 جنيه، مقابل سعر أمس الأحد حيث كان بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو في الأسواق، وذلك وفقا لما تم أعلانه رسميا على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفواكه في سوق العبور

- تراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الموز بين 9 إلى 13 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكمثري بين 12و22 جنيها.

- تراوح سعر العنب بناتي أصفر وأحمر بين 8 و18 جنيها.

- تراوح سعر التفاح المصري بين 15 و25 جنيها.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين25 و35 جنيها.