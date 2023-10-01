انخفاض جديد في أسعار الطماطم اليوم.. والكيلو بـ12 جنيها

انخفاض جديد شهدته أسعار الطماطم في سوق العبور، وفي جميع الأسواق بمحافظات الجمهورية، مع زيادة حصاد محصول الشتلة الشتوية من الطماطم، وزيادة الضخ إلى الأسواق وبكميات كبيرة، ما ساعد على انخفاض أسعارها بنحو 18 جنيها، حيث كان سعر الكيلو في الأسواق يتراوح بين 28-30 جنيها بين سوق وآخر ومدينة وأخرى، إلا أنّ السعر الآن لم يزد عن 12 جنيها.

أسعار الطماطم اليوم

وسجلت أسعار الطماطم اليوم 10 إلى 12 جنيها للكيلو في الأسواق، مع التاكيد على تباين السعر من مكان لآخر وفقا للمدينة أو الحي، وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق.

أسعار الطماطم اليوم في سوق الجملة بالعبور

وانخفض سعر بيع كيلو الطماطم في سوق الجملة بالعبور بين 5 لـ10 جنيهات للكيلو، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفواكه في سوق العبور

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 6 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر الجوافة من 6 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر الموز من 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر العنب بناتي أصفر وأحمر من 10 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيها.

تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي من 25 إلى 35 جنيها.

تراوح سعر الكمثرى من 12 إلى 22 جنيها.