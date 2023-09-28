شعبة الخضراوات تزف بشرى بشأن أسعار الطماطم والبصل.. تراجع كبير

أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، انخفاض أسعار الطماطم اليوم بقيمة 10 جنيهات، وكذلك البصل بقيمة 5 جنيهات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الطماطم اليوم بعد التراجع تراوحت بين 8 إلى 10 جنيهات، والتجزئة من 13 إلى 15 جنيهًا.

انخفاض أسعار الطماطم

وأشار إلى أن السبب وراء انخفاض أسعار الطماطم بشكل ملحوظ، يعود إلى زيادة الإنتاج والمعروض، نتيجة العروة الجديدة الشتوية للزراعة.

توقعات باستمرار تراجع أسعار الطماطم

وأكد نائب شعبة الخضراوات أن هناك توقعات بتراجع الطماطم في الفترة المقبلة بشكل تدريجي، حسب آليات العرض والطلب، موضحًا أنه عندما يكون هناك إتاحة للمنتج وزيادة المعروض منه، ينعكس ذلك بشكل واضح على الأسعار، ويعود لمعدلاتها الطبيعية.