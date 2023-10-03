أسعار الطماطم والبصل تواصل الانخفاض بالأسواق.. وقريبا تراجع الأرز

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار السلع على اختلاف أنواعها، وفقا للعرض والطلب عليها، فضلا عن تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤخرا شهدت عدة سلع ذات أهمية بالنسبة للمواطنين ارتفاعًا في أسعارها، مثل البصل الذي استلزم تدخل الحكومة لاتخاذ قرارات لخفض سعره.

وعلى إثر قرارات الحكومة في الفترة الأخيرة، أخذت أسعار السلع المرتفعة في الانخفاض التدريجي لتصل إلى أسعارها الطبيعية، وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» نستعرض أبرز سلع انخفضت أسعارها، وجاءت على النحو التالي:

انخفاض أسعار البصل

وشهدت أسعار البصل اليوم الأحد، انخفاضًا في سوق العبور، تزامنًا مع قرار الحكومة بمنع تصدير البصل بدءًا من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر متواصلة، إذ تراوح سعر كيلو البصل بين 14 و18 جنيهًا للكيلو اليوم في سوق العبور.

انخفاض أسعار الطماطم

وشهدت أسعار الطماطم في سوق العبور وجميع الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا، مع زيادة حصاد محصول الشتلة الشتوية من الطماطم، وكثرة المحصول بالأسواق، مما أدى إلى انخفاضها نحو 20 جنيها في سعر كيلو بالأسواق، حيث تراجع السعر من 30 جنيها للكيلو حتى وصل إلى 10 جنيهات، وسجلت أسعار الطماطم اليوم الاثنين في سوق العبور تراجعا جديدا وكبيرا في سعر الكيلو، حيث تراوح بين 5.5 و11.5 جنيه، مقابل سعر أمس الأحد، حيث كان بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو في الأسواق، وذلك وفقا لما تم إعلانه رسميا على الموقع الرسمي لسوق العبور.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إنه جرى ضخ كميات كبيرة من الطماطم في الأسواق، ما يؤدي بدوره إلى استقرار أسعار المنتج في السوق، وذلك بعد فترة من ارتفاع السعر ووصوله لـ30 جنيها في الأسواق، حتى بات الأمر حاليا أكثر استقرارا مما كان عليه من قبل.

انخفاض أسعار الفواكهة

وبالنسبة للفاكهة والموز المستورد، تراجع سعره بواقع 3.41 جنيه للكيلو، ويباع بسعر 29.92 جنيه للكيلو، وبنسبة تراجع بلغت 10.23%،وفقا للأسعار المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

انخفاض أسعار البيض

وأعلنت بورصة العامة للدواجن أمس انخفاض سعر طبق البيض، في ظل وجود توقعات جديدة بزيادة مبيعات البيض خلال الأيام المقبلة، حيث يتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة بين 122 و124 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البيض الأحمر من المزرعة بين 124 و127 جنيهًا، ويتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 134 و136 جنيها.

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام

ومن المتوقع انخفاض أسعار الأرز مع بدء حصاد المحصول الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر، حيث تشهد الأسواق طرح كميات كبيرة من نوعية الأرز الأبيض عريض الحبة بأسعار منخفضة.

ويصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة إلى 13 ألفًا و500 جنيه للطن، بينما يبدأ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة من 14 ألفًا و500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويبدأ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة من 19 ألفًا حتى 20 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر الأرز عريض الحبة من 20 لـ21 ألف جنيه للطن.

انخفاض أسعار العدس وأكلات الشتاء

وتراجع سعر كيلو العدس 2.77 جنيه خلال تعاملات اليوم، حيث يُباع حاليا بسعر 48.26 جنيه للكيلو المعبأ، وتراجع سعر لتر زيت الذرة بواقع 2.71 جنيه، ويباع في الأسواق بسعر 76.12 جنيه، تراجع سعر كيلو القلقاس بواقع 2.44 جنيه للكيلو، وبات يباع بسعر 17.43 جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء المصري.

استقرار أسعار السمك

وشهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 2-10-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، استقرار وانخفاض في بعض الأنواع وأبرزها المرجان والفيليه البلطي، وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وجاء سعر كيلو الجمبري الوسط: 228 جنيها، وسعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ134 جنيهًا، وسعر الكابوريا: الكيلو بـ102 جنيه، وسعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيهًا، وسعر السبيط: الكيلو بـ225 جنيهًا، والبلطي ممتاز: الكيلو بـ83 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات بقيمة وصلت إلى 8 جنيهات، وهو التراجع الثاني على مدار اليوم، حيث انخفضت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 17 جنيها ليبلغ إجمالي تراجع أسعار الذهب في مصر حتى الآن 25 جنيها وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ليسجل جرام الذهب عيار 21 الآن 2147 جينها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يسجل الآن في مصر 17176 جنيها، كما يبلغ سعر الأونصة 76311 جينها.

انخفاض أسعار الحديد

وسجل سعر حديد عز تراجعًا أمس، وخسر الطن نحو 2600 جنيه، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر «حديد عز» أمس السبت، تراجعًا كبيرًا ليصل سعره نحو 33 ألفًا و282 جنيهًا محققًا قيمة تراجع 2600 جنيه في الطن، ووصل سعر «حديد السويس للصلب» إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا، وسجل حديد العتال 32 ألفًا و800 جنيه، وحديد بيانكو 32 ألف جنيه، وحديد المعادي 32 ألفًا و200 جنيه، وحديد عطية سجل 32 ألفًا و700 جنيه.