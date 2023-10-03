إنجازات 10 سنوات من «حكاية وطن».. «الأزهر» و«الكنيسة» يطلقان مبادرات لنبذ التطرف

في خضم الحديث عن التقاء الأديان، تستمر جهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية في العمل معًا تحت مظلة مبادرة «بيت العائلة المصرية»، للتأكيد على قيم المواطنة، والتسامح، والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، وتدريب الوعاظ، والقساوسة على الخطاب الديني الوسطي.

نبذ العنف والتعصب الديني

وذكرت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة أطلقت مبادرة «الأزهر يجمعنا» بالتعاون مع الأزهر الشريف في مراكز الشباب لنبذ العنف، والتعصب الديني، والأفكار المتطرفة والتكفيرية بين الشباب.

ترسيخ مبدأ التسامح ونبذ التعصب

وأوضحت أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف نظم «منتدى السماحة والوسطية» من أجل نشر ثقافة الحوار، وترسيخ التسامح، ونبذ آفات التعصب والإرهاب والكراهية الدينية.

كما أطلقت الكنائس المصرية مبادرات وأنشطة متنوعة هدفت إلى نشر الفكر المستنير، وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها جميع الأديان.