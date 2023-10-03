برنامج تدريبي لمستخدمي المبيدات في «زراعة الإسكندرية».. شروط الاشتراك

أعلن الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، عن عقد برنامج تدريبي لمُطبقي المبيدات، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالإسكندرية، اعتبارا من يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري ولمدة 4 أيام، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

كيفية التسجيل في الدورة

وقال وكيل وزارة الزراعة لـ«الوطن»، إن من يرغب في التسجيل للدورة عليه التوجه إلى إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية، في الدور الرابع، أو إرسال صورة الرقم القومي، وصورة شهادة التخرج على تطبيق «واتس آب رقم 01272898479»، الخاص بالمديرية، مع إحضار صورة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج والأدوات الكتابية الخاصة به وعدم التأخير أو الغياب، مؤكدا أن المتدرب الذي يسجل اسمه ولا يحضر الدورة ليس له حق في حضور دورات أخرى.

شهادات معتمدة للمتدربين

وأوضح «الششتاوي»، أن التسجيل يكون في مواعيد العمل الرسمية بمديرية الزراعة بالإسكندرية، وذلك حتى اكتمال العدد، وعلى المتدربين الذين انتهت مدة صلاحية شهاداتهم التسجيل وحضور الدورة للحصول على شهادة جديدة، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة مع نهاية التدريب، من الدكتور حمدي قطب أبوطالب، مسؤول التدريب بالإسكندرية.