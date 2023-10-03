أسعار البصل اليوم الثلاثاء في سوق العبور.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار البصل اليوم الثلاثاء في أسواق الجملة بمدينة العبور، بعدما شهدت تراجعا تدريجيا خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع قرار الحكومة بوقف تصدير محصول البصل لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة لخفض سعره في السوق.

أسعار البصل اليوم

ووفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر البصل اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 بين 14-18 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات من الغرف التجارية باستمرار تراجع سعره في الأيام المقبلة.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

- تراوح سعر البطاطس اليوم بين 8 إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر الجزر بين 11 و17 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 20 و30 جنيها.

- تراوح سعر البامية بين 28 و30 جنيها.

- تراوح سعر فلفل الوان من 19-20 جنيها.

- سعر الكيلو فى الفلفل الحامي من 7-19 جنيها.

- تراوح الباذنجان الابيض من 2.5 و5.5 جنيهات.

- تروح سعر كيلو الملوخية 3 لـ4 جنيهات.

- تروح سعر الثوم من 15-30 جنيها.

- حبة كرنب من 2.5 - 3.5 جنيها.