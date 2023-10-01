تراجع سعر البصل في سوق العبور اليوم.. «انخفض 5 جنيهات»

شهدت أسعار البصل اليوم الأحد انخفاضا بلغ 5 جنيهات في سوق العبور، تزامنا مع قرار الحكومة بمنع تصدير البصل بدء من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر متواصلة.

انخفاض أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، شهد سعر كيلو البصل اليوم انخفاضا جديدا، إذ تراوح بين 14-19 جنيها للكيلو، ما يترتب عليه انخفاض سعره في الأسواق الأخرى بالمحافظات، وذلك وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في الأسواق.

أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

- تراوح سعر البطاطس اليوم بين 8 إلى12 جنيها.

- تراوح سعر الكوسة بين 7 و13جنيهات.

- تراوح سعر الجزر بين 11 و17 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 18 و28 جنيها.

- تراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها.

- تراوح سعر البطاطا بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح الباذنجان الرومي من 1.5 و3 جنيهات.

- تروح سعر كيلو الملوخية 3.5 لـ 4 جنيهات.