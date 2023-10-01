تطبيق قرار وقف تصدير البصل.. وتراجع كبير في الأسعار

يتابع المواطنون أسعار البصل في الأسواق المصرية، اليوم، تزامنًا مع تطبيق قرار وقف تصدير البصل الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أشهر أي بنهاية ديسمبر 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار البصل اليوم في الأسواق المصرية، تزامنًا مع بداية تطبيق قرار وقف تصدير البصل.

وقف تصدير البصل اليوم

ويتابع المواطنون أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق، وشهدت أسعار البصل اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا مع بداية تطبيق قرار وقف تصدير البصل اليوم، لمدة 3 أشهر وحتى 31 ديسمبر 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

كان مجلس الوزراء وافق على قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وحتى انتهاء آخر العام الجاري 2023، في إطار ضبط الأسعار بالأسواق.

أسعار البصل اليوم

وتراجعت أسعار البصل اليوم في الأسواق المصرية، بشكل ملحوظ ليتراوح سعر الكيلو ما بين 14 - 18 جنيهًا، وفقًا لأسعار سوق العبور، وبذلك يكون سعر البصل في مصر، تراجع بنحو 11 جنيهًا، مقارنة مع أسعار الفترة الماضية.