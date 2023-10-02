تراجع جديد في أسعار البصل اليوم.. «اعرف وصل لكام»
كتب:
انتـصار الغيطاني
08:28 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
تراجع جديد فى أسعار البصل اليوم.."أعرف وصل لكام"
تواصل أسعار البصل، اليوم، تراجعها التدريجي في أسوق الجملة بمدينة العبور، مع اليوم الثاني لتطبيق قرار الحكومة المصرية بمنع تصدير البصل للخارج، لمدة 3 أشهر، لتوفيره في الأسواق المصرية وتخفيض سعره.
أسعار البصل اليوم
شهدت أسعار البصل اليوم انخفاضًا بلغ نحو 6 جنيهات في سوق العبور، حيث إن سعره وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح بين 14-18 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات من الغرف التجارية باستمرار تراجعه؛ ليصل الى سعره الطبيعي، خلال الأيام المقبلة.
أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم
- تراوح سعر البطاطس اليوم بين 8 إلى 11 جنيها.
- تراوح سعر الكوسة بين 6 و9 جنيهات.
- تراوح سعر الجزر بين 11 و17 جنيها.
- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 20 و30 جنيها.
- تراوح سعر البامية بين 28 و30 جنيها.
- تراوح سعر فلفل الوان من 19-20 جنيها.
- سعر الكيلو فى الفلفل الحامي من 7-19 جنيها.
- تراوح الباذنجان الابيض من 2.5 و5.5 جنيهات.
- تروح سعر كيلو الملوخية 3 لـ4 جنيهات.
- تروح سعر الثوم من 15-30 جنيها.
- حبة كرنب من 2.5 - 3.5 جنيها.