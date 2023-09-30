هبوط جديد في أسعار البصل والطماطم والبطاطس.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء المصري عن انخفاض جديد في عدد من الخضراوات بالأسواق المختلفة، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم بواقع 1.3 جنيه للكيو، حتى وصل سعرها حالياً إلى 18.31 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 6.23%، وعن سعر البصل، فقد انخفض بمقدار 1.95 جنيه، ليتراجع إلى 23.91 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر الليمون والملوخية

وبالنسبة لليمون البلدي، فقد انخفض سعره هو الآخر بواقع 3.52 جنيه للكيلو، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 13.66 جنيه، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 20.28%، وعن سعر الملوخية فقد انخفض بواقع 2.44 جنيه للكيلو، وبنسبة انخفاض بلغت 18.71%، وبات سعرها في الأسواق حاليا 10.6 جنيهات للكيلو.

وعن سعر الكوسة، فقد انخفض بواقع 2.17 جنيه للكيلو، حتى بات سعره في الأسواق 16.47 جنيه للكيلو، وبنسبة انخفاض بلغت حاجز الـ11.64%، أما وعن سعر الفلفل الرومي فقد بلغ سعره في الأسواق 15.12 جنيه، بعد انخفاض سعره بواقع 1.7 جنيه، ونسبة انخفاض بلغت الـ10.11%.

وبالنسبة للباذنجان العروس، فقد انخفض سعره اليوم لـ10.7 جنيه للكيلو، بواقع انخفاض بلغ 2.47 جنيه، وبنسبة انخفاض وصلت لـ19.7%، وبالنسبة للباذنجان الأبيض فقد بلغ سعره فيالأسواق اليوم 10.97 جنيه، بواقع انخفاض 1.3 جنيه وبنسبة انخفاض 10.59%.