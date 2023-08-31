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توافد جماهيري كبير على حفل علي الحجار بمحكى القلعة

كتب:

محمود الرفاعى
07:24 م | الخميس 31 أغسطس 2023
علي الحجار

علي الحجار

بدأ توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين، منذ قليل، لحضور حفل الفنان الكبير علي الحجار، ضمن فعاليات الليلة السادسة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

كان الحضور الجماهيري طغى أمس على فعاليات الليالي الأولى من مهرجان القلعة، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

من المقرر أن يشدو  الحجار اليوم، بباقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل، طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا، بوابة الحلوانى وغيرها.

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