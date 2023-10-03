عاجل.. أماكن سقوط الأمطار اليوم.. و«الأرصاد»: خفيفة إلى متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، موضحة أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على عدد من المناطق فى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أماكن سقوط الأمطار اليوم، منوهة إلى سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية

وأشارت إلى أنّ الأمطار تقل حدتها لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراءالغربية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، نهارا، حارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء كالتالى:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.