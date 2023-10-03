«الأرصاد»: أجواء خريفية وممطرة.. وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الثلاثاء، حيث تسود أجواء خريفية ممطرة على شمال البلاد، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار على القاهرة والدلتا

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ كمية الأمطار وحدّتها تقل كلما تقدمت إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار على محافظات شمال الدلتا، وتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، ومدن القناه، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

فيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية.

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 30 22

6 أكتوبر 31 22

بنها 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 30 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 29 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 24

نخل 28 20

كاترين 29 18

الطور 33 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 28 22

العلمين 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 20

سيوة 29 20

رأس غارب 32 25

الغردقة 33 25

سفاجا 34 26

مرسي علم 34 26

شلاتين 36 25

حلايب 34 27

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

أبو سمبل 38 26