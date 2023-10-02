هل سنواجه أمطارا غزيرة خلال هذا الخريف؟.. «الأرصاد» تحذر

تقلبات جوية عنيفة ضربت عددًا من البلاد خلال الفترة الماضية، أولها العاصفة دانيال والفيضانات التي دمرت ليبيا، ثم العاصفة إلياس، مرورًا بإقبال فصل الخريف المعروف بتقلباته الجوية وكثرة فرص سقوط الأمطار خلال أيامه.

فمع كل تلك الظواهر الجوية العنيفة، هل من المحتمل أن نواجه أمطارًا شديدة خلال فصل الخريف هذا العام، بسبب ما سبقه من عواصف وأعاصير ومنخفضات جوية وأرضية؟، وما علاقة العواصف الماضية بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، كل ذلك سنحاول أن نوضحه لكم عبر السطور التالية.

هل تضرب البلاد أمطار عنيفة الأيام المقبلة؟

وإجابة على هذا السؤال، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن خريف هذا العام من المحتمل أن يشهد حالات من عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن كميات الأمطار فيه ستكون أعلى من المعدل الطبيعي المعتاد في السنوات الماضية؛ وذلك نتيجة تغير المناخ والاحترار العالمي، ومن الوارد أن تحدث بعض التقلبات الجوية العنيفة خلال الفترة المقبلة من فصل الخريف: «وارد برده إن دول حوض البحر المتوسط تتعرض لنوبات طقس جامحة وعواصف جوية».

وأضافت عضو المركز الإعلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دول حوض البحر المتوسط معرضة لتقلبات جوية قوية وحالات عدم استقرار عنيفة، ومعرضة كذلك للمنخفضات الجوية بنسبة كبيرة، لكن الأحوال الجوية في مصر خلال هذه الأيام وحتى مطلع الأسبوع المقبل مستقرة، وإن كان هناك فرص لسقوط الأمطار ستكون خفيفة وغير مضرة.

علاقة العواصف الماضية بحالة الطقس الفترة المقبلة

وقالت «غانم» مجيبة على هذا السؤال كذلك: إن ما حدث خلال الأيام الماضية من عواصف وفيضانات قد انتهى، وليس له تأثير على ما سيأتي خلال الفترة المقبلة: «كل حالة جوية بتكون مختلفة عن الثانية وبتختلف شدتها حسب وقتها».