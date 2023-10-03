درجات الحرارة اليوم 3-10-2023.. طقس معتدل وفرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الغربية، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

فيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية:

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 30 22

6 أكتوبر 31 22

بنها 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 30 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 29 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 24

نخل 28 20

كاترين 29 18

الطور 33 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 28 22

العلمين 28 22

مطروح 27 21

السلوم 27 20

سيوة 29 20

رأس غارب 32 25

الغردقة 33 25

سفاجا 34 26

مرسي علم 34 26

شلاتين 36 25

حلايب 34 27

أبو رماد 33 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 31 23

بني سويف 31 23

المنيا 32 22

أسيوط 32 22

سوهاج 33 24

قنا 36 25

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

أبو سمبل 38 26

استمرار فرص سقوط الأمطار

وقالت الهيئة، أن هناك سحب منخفضة ومتوسطة، تظهر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، موضحة أن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، إذ من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.