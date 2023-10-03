الدولار يرتفع إلى مستويات قياسية عالميا.. وتوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة بأمريكا

صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، اليوم، ما دفع الين نحو الانخفاض مقتربًا أكثر من نطاق تدخل السلطات، وذلك بعد بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة عزّزت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى يناير المتدني البالغ 1.0482، حيث سلطت مسوح لقطاع الصناعات التحويلية صدرت في أوروبا والولايات المتحدة أمس، الضوء على التباين بين الاقتصادين.

ارتفع الدولار نحو 0.5%

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5% إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

وأظهر مسح صدر أمس، أنّ قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر، مع ارتفاع الإنتاج وانتعاش التوظيف، كما أظهر انخفاضًا كبيرًا في الأسعار التي دفعتها المصانع للحصول على المدخلات.

وتلقى الدولار دعمًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما عزّزت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وأدى ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة الضغط على الين، حيث دفعه للاقتراب من مستوى 150 خلال الليل والذي تعتبره الأسواق بمثابة الحد الذي يمكن أن يحفز السلطات اليابانية على التدخل، كما حدث في العام الماضي.

وسجل الين في أحدث تداولات 149.80 مقابل الدولار، ليظل قريبًا من أدنى مستوى خلال الليل البالغ 149.88.

وهبط اليورو إلى 1.0462 دولار في التعاملات الصباحية الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو يوم الاثنين، أن الطلب واصل الانكماش بوتيرة نادرًا ما تم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس.

وظل الدولار الأسترالي مستقرًا تقريبًا قبيل صدور قرار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء في الاقتصاد، أنّ البنك المركزي الأسترالي سيبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 4.10%، لكن مع توقع رفع آخر في الربع المقبل إلى 4.35% في ظل بقاء التضخم فوق المعدل المستهدف.