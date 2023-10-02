استقرار مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف التفاصيل

استقر مؤشر الدولار فوق 106 نقاط، اليوم الاثنين، بعد أن واجه ضغوطًا في الجلسات الأخيرة، إذ وجد الدعم من الأخبار التي تفيد بأن المشرعين الأمريكيين تمكّنوا من التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة.

وظل المؤشر أيضًا قريبًا من أعلى مستوياته خلال 10 أشهر، وارتفع بنسبة 2.5% في سبتمبر على خلفية وجهة نظر أعلى لفترة أطول بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في سبتمبر، لكنه أشار إلى رفع آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام وخفض أسعار الفائدة أقل مما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

مؤشر الدولار عالميًا

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع أقل من المتوقع في أغسطس، في حين حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية إلى حد ما عند 2.1% في الربع الثاني، واستقر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 107.54 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يجرى تداوله عند 111.72 خلال 12 شهرًا.