«CNBC»: انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يقلل فرص الاحتفاظ بالذهب

استقرت أسعار الذهب العالمية بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأوقية مع بداية الأسبوع في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بدعم من تراجع الدولار وعائدات الخزانة الأمريكية.

وشهدت أسعار الذهب الفورية تراجعًا وقت كتابة التقرير بنسبة 0.45% عند 1800.7 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1815.10 دولار.

انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.84٪ بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضية، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدون فوائد، بحسب CNBC.

مؤشر الدولار يتراجع

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ أمام منافسيه من العملات الأجنبية الأخرى، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

انخفاض أسعار الواردات الأمريكية

وأظهرت البيانات انخفاض في أسعار الواردات الأمريكية للمرة الأولى خلال سبعة أشهر في يوليو 2022، بمساعدة الدولار القوي وانخفاض تكاليف الوقود، في حين تراجعت توقعات التضخم لعام واحد للمستهلكين في أغسطس 2022، وهي أحدث مؤشرات على أن ضغوط الأسعار قد تكون قد بلغت ذروتها، وفقًا لـ CNBC.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يُضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عائدًا.

ارتفاع الأسهم الآسيوية

وارتفعت الأسهم الآسيوية مع قلق المستثمرين لمعرفة ما إذا كان بإمكان «وول ستريت»، الحفاظ على ارتفاعها حيث سيتم اختبار الآمال في أن يكون التضخم بالولايات المتحدة، بلغ ذروته من خلال التعليقات المتشددة المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

الطلب على الذهب

وحدت الأسعار المحلية المرتفعة من الطلب الفعلي على الذهب في الهند الأسبوع الماضي، بينما دفعت حالة عدم اليقين المحيطة بالتطورات المتعلقة بتايوان مستوردي السبائك في الصين إلى الامتناع عن عمليات الشراء الكبيرة.

وقال SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول في البورصة المدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته تراجعت 0.15٪ إلى 995.97 طن يوم الجمعة، بحسب CNBC.