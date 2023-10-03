مراد مكرم يروج لفيلم «حسن المصري» قبل طرحه في دور العرض غدًا

روّج الفنان مراد مكرم لفيلم «حسن المصري»، والذي يُشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، وذلك قبل طرحه في دور العرض، غدًا الأربعاء، فيما يحتفل أبطاله بالعرض الخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد السينمات بالقاهرة.

ونشر مراد مكرم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر فردي للشخصية الذي يُجسدها في الفيلم، وعلق عليها بقوله: «حسن المصري.. يوم 4 أكتوبر بجميع دور العرض.. مستنيكم».

فيلم حسن المصري يضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وإنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

وفي سياق آخر، يترقب الفنان مراد مكرم، انطلاق أولى حلقات مسلسله الجديد «صوت وصورة»، عبر قناة «دي إم سي»، بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.