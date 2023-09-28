أحمد حاتم يواصل تصوير «حدوتة الأيام الباقية».. وينتظر عرض «حسن المصري»

يواصل الفنان أحمد حاتم، تصوير فيلمه الجديد «حدوتة الأيام الباقية» مع اللبنانية كارمن بصيبص، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أحمد حاتم يتحدث عن فيلمه الجديد «حدوتة الأيام الباقية»

وقال أحمد حاتم لـ«الوطن»، إن الفيلم مختلفًا وجديدًا، وبه فكرة ممزة، لهذا تحمس للمشاركة بالدور، ويشاركه في بطولة العمل، عدد من الفنانين منهم مريم الخشت ومراد مكرم ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتابع حديثه، أنه ينتظر رد فعل الجمهور على فيلمه الجديد حسن المصري، الذي من المقرر عرضه يوم 4 أكتوبر المقبل في السينمات، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول شاب يمر بأزمة نفسية بعد فقدان أشخاص في حياته.

معلومات عن فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري يضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وإنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

أحمد حاتم ومشاركته في مسلسل 3 في كندا

ومن ناحية أخرى نفى أحمد حاتم مشاركته في مسلسل بعنوان «3 في كندا»، الذي من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، مؤكداً أنه لم يتلق أي عرض للمشاركة في عمل لرمضان المقبل.